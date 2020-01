Styczeń 2020: Pięć najciekawszych książek dla dzieci

Proponujemy książki mądre, ciekawe i estetycznie wydane.

Dominic Walliman (tekst), Ben Newman (ilustracje), „Układ słoneczny z profesorem Astrokotem”, Entliczek, Warszawa 2019. Najnowsze przygody Astrokota skierowane są do młodszych dzieci, a więc w porównaniu do poprzednich tomów – informacji znajdziemy tu mniej. Co za tym idzie, graficznie książka ma spokojniejszy charakter niż pierwsze tomy, gdy rozkładówki były wypchane po brzegi. Przygody kota nie tracą jednak pazura, nadal są wciągające i doskonale zaprojektowane.