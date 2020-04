Kronika popkulturalna Kuby Wojewódzkiego.

Genialny portret TVN namalowały „Wiadomości” TVP pędzlem Marcina Tulickiego. Wyszło na jaw, że Edward Miszczak zakładał PZPR, matka Justyny Pochanke rządziła FOZZ, a sama telewizja to ubecka melina. Kamień spadł mi z serca. Wreszcie wiem, że dobrze trafiłem.

• Walczcie z wirusem, nie z kobietami. Tym jednym zdaniem Dawid Podsiadło znów przeszedł do historii. To dobry ruch wizerunkowy, bo są uzasadnione obawy, że to on przyczynił się do rozwoju zarazy, wyśpiewując niedawno tekst: „Zamieszkać w kamienicy, nie myć rąk”.