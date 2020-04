Nowe radiowe stacje internetowe

Popularność stacji radiowych podczas domowej izolacji rośnie. Alternatywą dla tradycyjnych są te internetowe. Właśnie pojawiła się kolejna, o budzącej skojarzenia nazwie RadioSpacja. A wkrótce w sieci zadebiutują radiowcy z dawnej Trójki.

„Sieć w domu!” – hasło reklamowe RadioSpacji, która wystartowała 24 marca, już w kwarantannie, brzmi dziś bardzo sugestywnie, nawet bez wykrzyknika. – Każdy w tym trudnym czasie robi to, co potrafi najlepiej – tłumaczy szef stacji Paweł Sito. – My chcemy poprzez nasze audycje dać ludziom zamkniętym w domach, bombardowanym strasznymi informacjami, trochę dobrej energii i radości. Być odskocznią od stacji newsowych i okazją do spotkania z człowiekiem będącym w takiej samej sytuacji.