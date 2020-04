Kronika popkulturalna Kuby Wojewódzkiego.

• Kazimierz Marcinkiewicz, bardziej znany jako loverstorowiec aniżeli prezes Rady Ministrów, założył konto na Instagramie. Nic specjalnego. Ciekawsze jest jednak to, co Kazimierz lajkuje. To jędrne pośladki Ewy Chodakowskiej. Premier może ogłosić stan klęski. I chyba właśnie to zrobił.

• Cleo rozpuściła włosy! – poinformowały z entuzjazmem media. Tak, panie i panowie. Takie są newsy kulturalne w czasach zarazy: piosenkarka Cleo pokazała zdjęcie z rozpuszczonymi włosami.