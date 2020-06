Jerzy Pilch: jak życie zamieniał w literaturę

W piątek, 29 maja zadzwoniła do mnie poetka Urszula Kozioł. – To był prawdziwy pisarz – powiedziała, poruszona wiadomością o jego śmierci. Wszystko w nim było pisarskie. Jeszcze niedawno widywało się go w kapeluszu panama spacerującego po Śródmieściu Warszawy. Jego była Wisła i Kraków, i Warszawa, którą też umieścił w powieściach, razem z szewcem i pralnią z ulicy Hożej. Siadywał w dawnej Green Coffee na Marszałkowskiej, miał swoje trasy – przede wszystkim do sklepu Fajka na Kruczej, gdzie kupował laski.