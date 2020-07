Rozmowa z projektantami xystudio, laureatami Nagrody Architektonicznej POLITYKI

Przyglądamy się, jak funkcjonują nasze budynki, rozmawiamy z użytkownikami. I wyciągamy wnioski – mówią architekci z pracowni projektowej xystudio: Marta Nowosielska, Dorota Sibińska i Filip Domaszczyński, laureaci Nagrody Architektonicznej POLITYKI za Dom dla Bezdomnych w Jankowicach.

PIOTR SARZYŃSKI: – Zacznę od pytania boleśnie banalnego, ale tym razem niepozbawionego sensu: liczyliście na zwycięstwo?

FILIP DOMASZCZYŃSKI: – Szczerze mówiąc, mieliśmy wielką nadzieję, że dostaniemy się do finałowej piątki, jednak wiedzieliśmy, że nie mamy na to wpływu – stąd wielka euforia po ogłoszonych nominacjach. Potem już tylko trzymaliśmy kciuki, ale ocenialiśmy nasze szanse tak na 20 proc. Sama nagroda cieszy także dlatego, że dzięki niej udało się wyciągnąć z ukrycia problem bezdomności – zaczęło się o tym mówić, a to już coś.