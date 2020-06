Komiksy czerwca 2020

Jak opowiadać o historii bez patosu i uproszczeń? Choćby tak, jak zrobił to rysownik Ernesto Gonzales w zbiorze „Nim wstanie dzień” (Egmont Polska, 5/6). Krótkie, perfekcyjne graficznie formy zamieszczone w albumie powstały do scenariuszy różnych autorów (najwięcej napisał Grzegorz Janusz) na zamówienie lub na konkursy Muzeum Powstania Warszawskiego. Każdy z komiksów utrzymany jest w innym klimacie, choć wszystkie mocno osadzone we współczesnej popkulturze – od przepełnionej smutkiem opowieści grozy po miejską fantasy. Niektóre z nich, jak kapitalne „Legendy” według scenariusza Tomasza Pastuszki, w których z Niemcami walczą istoty z warszawskich podań, mogłyby śmiało stać się podstawą pełnowymiarowych albumów.

Ocena: 5/6