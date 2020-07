Rozmowa z Charlize Theron o jej filmie dla Netflixa

W „The Old Guard” większość szefów działów produkcji stanowiły kobiety. To się jednak tak po prostu nie wydarzyło, ale było efektem świadomej strategii – mówi Charlize Theron o filmie, który wyprodukowała dla Netflixa.

MARCIN ZWIERZCHOWSKI: – Co panią przyciągnęło do „The Old Guard”?

CHARLIZE THERON: – Moim poprzednim projektem był „Gorący temat”, w którym grałam między innymi z Nicole Kidman. To był tzw. film z przesłaniem, do tego bardzo zwarty scenograficznie. Wtedy właśnie trafił do mnie scenariusz „The Old Guard” i, czytając go, czułam ogromny kontrast między byciem w ciasnych przestrzeniach biurowych a tą historią, która miała wymiar globalny, której bohaterowie wiele podróżowali, a do tego mierzyli się z ogromnymi tematami, choćby nieśmiertelności.