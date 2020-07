Jeszcze więcej strachów w filmach

Duchy równie dobrze, co w zamkach, czują się w blokowiskach, teorie spiskowe przeżywają rozkwit, a w kinach popularnością cieszą się horrory „na faktach”. Widownia ma ogromny apetyt na historie nadprzyrodzone. I chce w nie wierzyć.

Sięgnęliśmy gwiazd i największych oceanicznych głębin. Zwalczyliśmy choroby, które niegdyś zabijały miliony, rozszczepiliśmy atom, a potem także to, co w nim znaleźliśmy. Łatwo jest się tym wszystkim upoić, kuszące jest spojrzeć wstecz na pokolenia naszych przodków i zadzierać wysoko głowę. Tymczasem w maju tego roku w Łodzi podpalony został maszt komórkowy, co wiązać się ma z teoriami spiskowymi dotyczącymi wprowadzenia technologii mobilnej 5G. Wcześniej do takich wydarzeń dochodziło między innymi w Wielkiej Brytanii i na dużą skalę w Holandii.