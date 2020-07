Rozmowa z Rafałem Kosikiem, pisarzem książek dla dzieci, o tym, jak je pisać, żeby dzieci chciały czytać

Staram się dawać ogólne wskazówki, że ważne są rzeczy takie, jak nadzieja, przyjaźń, rodzina – tłumaczy swoją strategię pisarską autor bestsellerowych książek dla dzieci i młodzieży Rafał Kosik.

JUSTYNA SOBOLEWSKA: – Od początku pandemii mój syn przeczytał już cztery tomy serii „Amelia i Kuba”. Nie jest łatwo dziś wciągnąć dziewięciolatka w czytanie, bo ma mnóstwo innych atrakcji. Jak to się robi?

RAFAŁ KOSIK: – Zaczynałem od dorosłej fantastyki naukowej. I kiedy doszedłem do pisania dla dzieci, to przeanalizowałem, co takiemu młodemu człowiekowi będzie się podobać. I dlaczego nie lubią czytać lektur. Często problemem są rozwlekłe opisy i powolna narracja.