Z rankingów i wszelkich list przebojów można się dowiedzieć, że największym ostatnio przebojem weselnym jest Covid-19. Salmonella, tradycyjny dostawca hitów, spadła na miejsce drugie.

• Grzegorz Jankowski, dyrektor programowy Superstacji, w dziele życia. Po wprowadzeniu jego autorskiej ramówki oglądalność stacji spadła do, uwaga, 3,8 tys. widzów. Jak widać Grzegorz chce przejść do historii. I jest bezkompromisowy w dążeniu do tego celu.

• Agnieszka Radwańska urodziła. Gratulacje. Agnieszka jest najcenniejszą polską tenisistką, w związku z tym za wizytę w moim programie zażyczyła sobie 100 tys. zł. Synowi życzę, aby styl defensywny z głębi kortu zamienił na asekuracyjne przełamanie.