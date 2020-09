Kronika popkulturalna Kuby Wojewódzkiego.

„Pierwszy raz ktoś śpiewa utwory Chopina. To wymaga odwagi” – krzyczy o nowej płycie Natalii Kukulskiej na pierwszej stronie portalu Gazeta.pl wybitny publicysta serwisu Plotek. Nie wiem, co na to zespół Novi Singers, ale ja się ucieszyłem. Bo pomimo dużej konkurencji w ignorancji to Plotek wciąż na topie.

• Tomasz Karolak zagra główną rolę w filmie „The End”, komedii o ciemnej stronie polskiego show-biznesu. A propos.