Muzyka i język – to temat tegorocznej edycji festiwalu, wcześniej zakrojonej szerzej, ale i w pandemicznym ograniczeniu prezentującej ciekawe jego ujęcia. Muzyka jest w pewnym sensie językiem, język w pewnym stopniu jest muzyką – to myśl główna. Stąd częste w programie utwory z udziałem głosu i mowy, performanse, formy sceniczne. Kompozytorzy – od klasyki awangardy (Mauricio Kagel, Krzysztof Penderecki, Georges Aperghis, François-Bernard Mâche) poprzez twórców w średnim wieku (Peter Ablinger, Juliana Hodkinson, François Sarhan) po najmłodsze pokolenie, ze szczególnym naciskiem na kompozytorki (Teoniki Rożynek, Żaneta Rydzewska, Nina Fukuoka i in.).

Szczegóły: warszawska-jesien.art.pl

63. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, Warszawa, 18–26 września