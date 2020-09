Wrzesień 2020: Pięć najciekawszych książek dla dzieci

Jak co miesiąc proponujemy książki mądre, ciekawe i estetycznie wydane. Dla najmłodszych czytelników.

Tôn Vân Anh, Monika Utnik-Strugała (tekst), Anna Kaźmierak (ilustracje), Xin chào!, Dwie Siostry

Co to jest język tonalny? Kiedy odkryto największą jaskinię na świecie? Jak wygląda owoc zwany „oczami smoka”? Tego wszystkiego można dowiedzieć się z książki „Xin chào”. Jej największą zaletą jest to, że w bardzo przystępny i ciekawy sposób przybliża młodemu czytelnikowi złożoną kulturę Wietnamu: zarówno tę duchową, jak i materialną. Historia przeplata się tu ze współczesnością, a geografia i językoznawstwo z kulinariami i mitami. Anna Kaźmierak zadbała z kolei o niezwykle ekspresyjne i pełne emocji ilustracje.