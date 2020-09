Kronika popkulturalna Kuby Wojewódzkiego.

• Jarosław Jakimowicz udowadnia, że słuszne było postawienie go na pierwszej linii frontu propagandowego. Do jakiego zwierzątka futerkowego podobny jest Krzysztof Bosak? – to jego ostatnie słynne zagajenie w TVP Info. Raczej tchórz zwyczajny. No bo przecież nie królik europejski.

• Piosenka Zenka Martyniuka „Przez twe oczy zielone” jako zadanie gramatyczne znalazła się w podręczniku dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dobry ruch.