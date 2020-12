Najważniejszym zadaniem jest utrzymanie w ludziach przekonania, że warto, że musimy zmienić układ władzy w Polsce – mówi prof. Inga Iwasiów. Choć zdaje sobie sprawę, że dobre zakończenie nie czeka za rogiem ulicy.

JUSTYNA SOBOLEWSKA: – Po tym, jak media narodowe napiętnowały panią za udział w Strajku Kobiet, pojawiły się anonimy. Jak pani to znosi?

INGA IWASIÓW: – Ktoś, kto ujawnia swoje poglądy, zajmuje się feminizmem, jest przyzwyczajony do tego, że będzie atakowany. W „Kronikach oporu i miłości”, powieści wydanej ponad rok temu, opisałam kryzys, jaki przechodzi kobieta, którą to spotyka pierwszy raz. Moja bohaterka rozsypuje się pod wpływem takich anonimów.