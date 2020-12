11 najlepszych polskich książek 2020 roku

Autorskie podsumowanie roku w polskiej literaturze.

1. Zyta Rudzka, Tkanki miękkie, W.A.B.

Rudzka pokazuje schyłek męskości. Ale to nie jest tylko satyra na męskość. Tutaj każdy uczestnik nierównej walki z nieudanym życiem i starością dźwiga ciężary: przeszłość, rodziców i dzieci. U Rudzkiej język stwarza rzeczywistość, jej zdania tną jak noże.

2. Krystyna Miłobędzka, jest/jestem (wiersze wybrane 1960/2020), Wydawnictwo Wolno.

Nowy wybór wierszy Krystyny Miłobędzkiej przypomina, że jest jedną z największych polskich poetek, która wciąż zajmuje za mało widoczne miejsce.

3. Joanna Bator, Gorzko, gorzko, Znak.

Bator wraca do formy sagi rodzinnej, na Dolny Śląsk, i wraca też do wielkiej formy pisarskiej. To książka o czterech pokoleniach kobiet, które ciągle ulegają złudzeniom, pozwalają robić sobie krzywdę, nie potrafią żyć swoim życiem.