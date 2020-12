Cyprian Kamil Norwid: czwarty wieszcz

Niby oczywiste – w 200. rocznicę urodzin „czwarty wieszcz” musi być patronem roku. A przecież ani on sam, ani jego twórczość nigdy nie były dla rodaków oczywiste. Cyprian Kamil Norwid bywał w odbiorze kłopotliwy.

Na pewno szczególnym momentem w dziejach naszej recepcji Norwida był ten, w którym jego poezja spotkała się z popkulturą, co – jak wiadomo – było zasługą Czesława Niemena. Na wydanej pół wieku temu płycie „Niemen Enigmatic” artysta zamieścił mianowicie suitę z tekstem Norwidowego wiersza „Bema pamięci żałobny rapsod”. Utwór zajął całą stronę A longplaya – 16 i pół minuty. Dziś to nie do pomyślenia (z racji owej długości), ale wtedy grały to wszystkie kanały Polskiego Radia, powstał telewizyjny klip, no i rozgorzała narodowa debata, czy to dobrze, że kontrowersyjny piosenkarz „naśladujący Murzynów” (tak właśnie pisały gazety) wziął się za kanoniczne dzieło literackie.