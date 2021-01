Kronika popkulturalna Kuby Wojewódzkiego.

• Bez wątpienia newsem z pogranicza popkultury, świata sportu, cyrku i social mediów było nagłe, bezceremonialne i niespodziewane odwołanie trenera Jerzego Brzęczka, czego wszyscy się spodziewali. Jak mawiała pani klasyk: – Trzeba anulować, bo przegramy.

• Drugą gwiazdą tygodnia był Jarosław Jakimowicz oraz cień podejrzeń co do pozapublicystycznej aktywności Jarosława podczas wyborów Miss Generation. Jarek na razie się broni, że go tam nie było, a jeśli nawet był, to jest pewny, że to nie on.