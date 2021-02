Teatr 21, czyli teatroterapia dla widzów

Gdy aktor z widoczną niepełnosprawnością staje przed widzem, odzywają się stereotypy i strachy, które wynosimy z domu, ze szkoły, ulicy – mówią o Teatrze 21 twórczynie jego spektakli.

ANETA KYZIOŁ: – Teatr 21 to nie tylko jedyny robiony z takim rozmachem teatr osób z zespołem Downa i autyzmem, ale też jedyny, na którego czele stoją trzy Justyny.

JUSTYNA SOBCZYK: – To czysty przypadek, chociaż faktycznie zabawny. A kiedy do jednego ze spektakli scenografię robiła nam Justyna Łagowska, to już było czyste szaleństwo! Do tego Justyna Wielgus ma częściowo takie samo nazwisko jak moja siostra Joanna Scheuring-Wielgus, przez co niektórzy myślą, że są siostrami, a nie są spokrewnione.