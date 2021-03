Queer w polskim kanonie literackim

Można się zdziwić, jak wiele queerowych wątków kryje się w polskim kanonie literackim. Przypomina o tym cieszący się dużym zainteresowaniem tom „Dezorientacje”.

Kanon nasz taki mocny, polski, patriotyczny, miłość do dziewicy albo do ojczyzny, Konopnicka z „Rotą”, Żeromski z „Przedwiośniem”, Sienkiewicz z „Trylogią”. A tymczasem wystarczy uważniej się przyjrzeć, by zobaczyć, że w sercu naszego kanonu literackiego toczy się opowieść z gatunku tych nieheteronormatywnych. Literatura polska kryje w sobie mnóstwo historii miłości między mężczyznami i między kobietami, transgresji i przekroczeń. Tom „Dezorientacje. Antologia polskiej literatury queer”, wydany przez Krytykę Polityczną, ma ponad 900 stron, jest znakomicie opracowany przez trzech redaktorów naukowców: Alessandro Amentę, Tomasza Kaliściaka i Błażeja Warkockiego, a obejmuje polską literaturę od XVIII w.