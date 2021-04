Długo wyczekiwana powieść Stasiuka

Andrzej Stasiuk potrafi pisać inaczej niż dotychczas, tworzyć narrację historyczną oraz w udany sposób portretować kobiety. Świadczy o tym „Przewóz”, jego pierwsza od dziesięciu lat powieść.

Stasiuk przyzwyczaił nas do opowieści o tym, jak facet wsiada w samochód i jedzie gdzieś na peryferie Europy, zapala papierosa i patrzy na krajobraz rozpadu i badziewia. A także do tego, że łączy prozę podróżną z esejem i autobiografią. A tu jest inaczej. Ten stasiukowy narrator, którego znamy, owszem, pojawia się, ale jest go tu niewiele. Mamy za to czerwiec 1941 r. w wiosce nad Bugiem, za rzeką Rosjanie, Niemcy stacjonują we wsi, gromadzą siły, a oddział leśnych kryje się po stodołach. Stasiuk opisuje garstkę ludzi, którzy nie wiedzą, co robić, są bezradni.