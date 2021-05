Kronika kulturalna Kuby Wojewódzkiego.

Prezydent Andrzej Duda wyznał ostatnio, że nigdy nie czytał książek Jakuba Żulczyka i do niedawna w ogóle nie wiedział, że ktoś taki istnieje. Poznał go przy, jak to mówi dziś młodzież, debilnej okazji.

• Tomasz Kammel, ewangelista cudu życia w TVP, ogłosił, że będzie teraz za uczciwie zarobione pieniądze produkował skarpety. Gratuluję. To ładny gest wsparcia dla tych, których prezes Jacek Kurski puścił w podobnym odzieniu.

• Złote Maliny 2021 rozdane.