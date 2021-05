Kolejne pokolenia uprawiają coraz mniej seksu, przynajmniej tego wymagającego udziału więcej niż jednej osoby. Przybywa za to seriali, które przypominają młodym, że kiedyś to ludzi kręciło, i zachęcają do spróbowania.

Tendencja spadkowa zaczęła się na długo przed pandemią. Amerykański miesięcznik „The Atlantic” poświęcił tematowi większość numeru z grudnia 2018 r. Tytuł z okładki: „Recesja seksualna” („The Sex Recession”), nagłówek: „Dlaczego młodzi ludzie tak rzadko uprawiają seks?”. Autorka Kate Julian przepytała naukowców, ekspertów, psychologów, seksuologów i samych młodych. Z danych m.in. Centers for Disease Control and Prevention’s Youth Risk Behavior Survey wynika, że od początku lat 90.