Wyniki naszego redakcyjnego śledztwa w sprawie najlepszych autorów współczesnych kryminałów są jednoznaczne: jest co czytać latem.

Z cyklicznych badań Biblioteki Narodowej wiadomo, i to się zasadniczo od lat nie zmienia, że najpopularniejsza jest w Polsce literatura obyczajowa. Kryminał, thriller, sensacja – zajmują razem drugie miejsce.

Co się w Polsce czyta? Weźmy taką historię. Miejsce akcji: Podkowy, nawet nie wioska, ale przysiółek z trzema chatami na krzyż gdzieś w Beskidzie Żywieckim. W jednej z nich sierżant Nowak odnajduje zwłoki starszej kobiety. A prócz trupa ukryte pod schodami, zapraszająco otwarte drzwi do piwnicy. W aucie czeka nastoletni chłopak, domniemany syn i zabójca.

Albo taką: mężczyzna zwleka się z łóżka, bo pies żąda spaceru. Dochodzi szósta rano, wieś spowija jeszcze mgła. Jedyne, co to miejsce wyróżnia, to widoczny z kosmosu, gigantyczny zbiornik na ścieki.