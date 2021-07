Dzieci strachy

Trylogia „Ulica strachu” Netflixa przypomina, że bohaterami i ofiarami współczesnych horrorów są coraz częściej dzieci. Ale nie po to, by dzieci je oglądały, tylko by dorosły widz przeżył na nowo własne dzieciństwo.

Dzieci również lubią się bać. W świecie gier niesłabnącą popularnością cieszy się kierowana do młodszych odbiorców seria „Five Night’s at Freddy’s”, w której należy przetrwać ataki „animatroników”, czyli wyglądających jak urocze maskotki potworów. W księgarniach znaleźć można cykl „Kroniki Wardstone” Josepha Delany’ego, gdzie przygodowa opowieść o nastoletnim uczniu łowcy czarownic nader często skręca w stronę grozy jeżącej włosy na karku nawet dorosłego czytelnika.