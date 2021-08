Tytułowe motto festiwalu odnosi się do repertuaru, który w przeszłość sięga polskiego baroku, a w przyszłość – od Chopina do Karola Szymanowskiego, Igora Strawińskiego (50. rocznica śmierci), Mieczysława Wajnberga i Witolda Lutosławskiego.

Tytułowe motto festiwalu odnosi się do repertuaru, który w przeszłość sięga polskiego baroku, a w przyszłość – od Chopina do Karola Szymanowskiego, Igora Strawińskiego (50. rocznica śmierci), Mieczysława Wajnberga i Witolda Lutosławskiego. Silny nurt wykonawstwa historycznego: Europa Galante Fabia Biondiego z „Verbum nobile” Moniuszki i „Bettly” Gaetano Donizettiego; {oh!} Orkiestra Historyczna, Collegium 1704, wreszcie Collegium Vocale Ghent i Orchestre des Champs-Elysées prowadzone przez Philippe’a Herreweghe – każdy z zespołów da po dwa koncerty, z wyjątkiem artystów z Gandawy, którzy wystąpią trzykrotnie.

Szczegóły: festiwal.nifc.pl

17. Międzynarodowy Festiwal Chopin i Jego Europa, Warszawa, 14–31 sierpnia