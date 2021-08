Kronika kulturalna Kuby Wojewódzkiego.

Niewątpliwym bohaterem ostatnich dni był ponownie Paweł Kukiz, były lider i wokalista zespołu Piersi. Los Pawła zatoczył koło. Kiedyś też grywał koncerty przed gwiazdami jako support. W tłumaczeniu na język polski – przystawka.

• Aktorzy Joanna Opozda i Antoni Królikowski wzięli ślub. Gratulacje. Para spotykała się wcześniej przez cztery miesiące, a następnie zdecydowała o rozstaniu. Małżeństwo to jest to, co zazwyczaj nas spotyka, gdy planujemy coś innego.

• Maja Staśko, Batman feminizmu i specjalistka od wszystkiego, co seksualne, planuje uruchomić swój program na YouTube.