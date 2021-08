Fascynujący Serge Gainsbourg

Pokazany w Cannes dokument Charlotte Gainsbourg o jej matce Jane Birkin przypomina też postać najważniejszego mężczyzny w ich życiu – Serge’a Gainsbourga, najbardziej fascynującej i kontrowersyjnej postaci francuskiej popkultury.

Buty marki Repetto, białe, z delikatnej koziej skóry, z cienkimi sznurówkami. Model Zizi, przeznaczony pierwotnie do tańca, dopasowywał się do stopy jak rękawiczka, jest produkowany nadal w wersji dla kobiet i dla mężczyzn. Do tego niebieskie dżinsy, koszula dżinsowa lub biała, marynarka dwurzędowa i kołnierz koszuli wyciągnięty celowo na klapy marynarki. Na dłoniach, których palce i paznokcie pożółkły od tytoniu – pierścionki, na małym palcu prawej ręki pierścionek matki. Na szyi dyskretny łańcuszek.