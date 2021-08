Losy dzieci hipisów

Jak potoczyły się losy hipisów i ich dzieci, postanowiła sprawdzić reportażystka Iza Klementowska. To nie są historie oczywiste.

Wejście do kopenchaskiej enklawy Wolne Miasto Christiana, 2020 r.

Niemal zawsze tezą wyjściową reportaży i debat o hipisach bywa założenie, wedle którego ich dzieci, gdy już dorosną, chcą kształtować swoje życie w opozycji do wartości, jakim hołdowali rodzice. Wolność przestaje być wartością absolutną, jeśli we wspomnieniach łączy się z brakiem opieki i poczuciem zagrożenia. Pokazuje to choćby wzmiankowany w książce Izy Klementowskiej „Zapach trawy. Opowieści o dzieciach hipisów” duński dokument filmowy „Dzieci hipisów – historia nieznana”.