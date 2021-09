Kto prezentował dotąd – jak Skrzyżowanie Kultur – muzykę z bardzo daleka, tego kolejny już pandemiczny sezon odcina komunikacyjnie od potencjalnych gości. Stąd redukcja 17. edycji czołowej polskiej prezentacji muzyki odległych kultur do jednego dnia.

Kto prezentował dotąd – jak Skrzyżowanie Kultur – muzykę z bardzo daleka, tego kolejny już pandemiczny sezon odcina komunikacyjnie od potencjalnych gości. Stąd redukcja 17. edycji czołowej polskiej prezentacji muzyki odległych kultur do jednego dnia. To, co oglądaliśmy zwykle w wielkim namiocie pod Pałacem Kultury i Nauki, tym razem zmieści się na scenie Teatru Dramatycznego. Muzyczny program zdominuje Afryka Zachodnia, za sprawą dwojga postaci.

Szczegóły: festival.warszawa.pl

17. Festiwal Skrzyżowanie Kultur, 19 września, Warszawa, Teatr Dramatyczny