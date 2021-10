Jak niemiecki design podbija świat

Niemieckie wzornictwo, doceniane za spójność i prostotę, jest jednym ze źródeł ogromnego sukcesu gospodarczego kraju. W czasach kryzysu klimatycznego długa żywotność produktów to ogromny atut niemieckich marek w oczach klientów.

Niemcy to potęga eksportowa, a niemieckie wyroby to symbol jakości, solidności, trwałości. Określenie „Made in Germany” stało się dla naszego zachodniego sąsiada jednym z filarów gospodarczego sukcesu. Jednak nie byłoby go bez elementu czasem niedocenianego, ale na pewno kluczowego: niemieckiej szkoły projektowania. Obok „Made in Germany” należy zatem mówić też o „Designed in Germany”. – Nasze wzornictwo przemysłowe ma najdłuższą tradycję na świecie, liczącą już ponad sto lat.