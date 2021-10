Czarna legenda „Ulissesa”

Nowy przekład „Ulissesa”, słynnej książki Jamesa Joyce’a, to zarazem dodatkowa szansa na jej przeczytanie. Pomoże w tym przewodnik stworzony przez tłumacza Macieja Świerkockiego.

Gdyby zrobić ranking najczęściej nieczytanych książek, „Ulisses” prawdopodobnie by wygrał. Każdy o nim słyszał, niektórzy mają na półce, ale prawie nikt nie czytał, a jeśli już, to nie do końca. Nieczytane dzieło urosło do rangi mitycznego monstrum, które nie tylko zrewolucjonizowało literaturę, ale i wpłynęło na popkulturę – choćby monolog Molly Bloom śpiewany przez Kate Bush w „The Sensual World”. „Ulisses” w Wielkiej Brytanii był zakazany (dlatego ukazał się we Francji), a w Stanach palono egzemplarze, bo uznano go za powieść obsceniczną, nie podobał się też jego antyklerykalizm.