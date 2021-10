Festiwal Jazz Jantar 2021

Długo relacjonowaliśmy ograniczone do polskich wykonawców imprezy jazzowe, ale w przypadku jesiennej edycji festiwalu Jazz Jantar można już zacząć od zagranicznych gości, i to z najwyższej światowej półki.

Długo relacjonowaliśmy ograniczone do polskich wykonawców imprezy jazzowe, ale w przypadku jesiennej edycji festiwalu Jazz Jantar można już zacząć od zagranicznych gości, i to z najwyższej światowej półki. 6 listopada zobaczymy w Gdańsku pianistę Vijaya Iyera, wybitną postać średniego pokolenia współczesnego amerykańskiego jazzu, w trio z niewiele mniej utytułowanymi: perkusistą Tyshawnem Soreyem i kontrabasistką Lindą May Han Oh. Cała trójka po wydanej przez ECM płycie „Uneasy”. Tego samego dnia gitarzystka Mary Halvorson, która od kilku lat świetnie odnalazła się w formule oryginalnej, autorskiej piosenki – oczywiście z towarzyszącym jej zespołem, w tym klasycznie wykształconą wokalistką o hinduskich korzeniach Amirthą Kidambi.

Szczegóły: jazzjantar.pl



Jazz Jantar, 22 października – 12 listopada, Gdańsk, Klub Żak