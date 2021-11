Ostrożnie z Dostojewskim

Fiodor Dostojewski mógłby być dziś wymarzonym idolem naszego obozu władzy. 200 lat od urodzin pisarza widać na jego przykładzie, jak prawda i niuans przegrywają z potężnym mitem.

Na święto 11 listopada nałożyła się w tym roku okrągła, dwusetna rocznica urodzin Fiodora Dostojewskiego. To dobra okazja, żeby powrócić do tego najsłynniejszego rosyjskiego pisarza i zadać sobie kilka pytań. Kim był dla nas Dostojewski przed rokiem 1989 r., a kim stał się teraz, w pożeranej przez narodowo-katolicki populizm demokracji? Czy to przypadek, że wielkie idee Fiodora Michajłowicza w wariancie biało-czerwonym straszą na transparentach uczestników marszów niepodległości, w ogniu i dymie rac wystrzelanych przeciw rozumowi, wolności i równości?