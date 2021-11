Kronika kulturalna Kuby Wojewódzkiego.

Bohaterką ostatnich dni była Basia Kurdej-Szatan, która odniosła się w dość wyrazistych słowach do działań straży granicznej na granicy polsko-białoruskiej. Wszystkim zostało w pamięci słowo „mordercy”. Gdyby napisała: zdradzieckie mordy, kanalie, mordercy – wtedy wszyscy by wiedzieli, że to cytat.

• Sandra Hajduk, była gwiazda Pudelka, a obecnie specjalistka od szołbiznesu w „DDTVN”, objawiła światu, że Leonardo DiCaprio ciągle czeka na Oscara. Kiedyś do wykonywania tego zawodu potrzebna była matura, dzisiaj klawiatura.