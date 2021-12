Więcej Wiedźmina. Twórczyni serialu opowiada „Polityce” o drugim sezonie

Skala sukcesu pierwszego sezonu mnie zaskoczyła – mówi Lauren Schmidt Hissrich, twórczyni serialowej adaptacji prozy Andrzeja Sapkowskiego, dodając, że „Wiedźmin” nie należy już wyłącznie do polskiej publiczności.

MARCIN ZWIERZCHOWSKI: – W jaki sposób trafiła pani na „Wiedźmina”?

LAUREN SCHMIDT HISSRICH: – Zbiór „Ostatnie życzenie” podsunął mi przyjaciel, miłośnik fantasy. To było mniej więcej na rok przed tym, jak Netflix zwrócił się do mnie w sprawie adaptacji. Moje pierwsze doświadczenie z tym światem było więc czysto czytelnicze, bez analizowania, jak mogłabym przenieść ową historię na ekran. Wówczas przeczytałam tylko tę jedną książkę. Gdy natomiast Netflix rozsyłał do różnych osób zapytanie, czy byliby zainteresowani zaadaptowaniem tej opowieści, i taka propozycja trafiła również do mnie, w pierwszej chwili odmówiłam.