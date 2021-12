Miron Białoszewski: wyrozumiany po śmierci

Roku Białoszewskiego oficjalnie nie ma, ale w 2022 r. stulecie urodzin poety świętować się będzie, przypominając artystę „queerowego” i politycznego.

Miron Białoszewski ma to szczęście, że nie trzeba wydobywać go z niebytu i przypominać, bo ma się bardzo dobrze. Wielu autorów z czasu PRL zostało zapomnianych, tymczasem on nie zniknął, a nawet – jak zauważył jeden z poetów młodego pokolenia – jest go coraz więcej w świadomości czytelników. I bardzo często ci czytelnicy nazywają go po prostu Mironem. Każdy z nich ma swojego Mirona, który stawał mu się bliski. Powstało też czasopismo „Mirofor” poświęcone Białoszewskiemu i tam właśnie badacze i artyści dyskutują o nowych odczytaniach tej twórczości.