Czytanie na przemijanie. Nowa powieść Houellebecqa budzi emocje

Geniusz? A może literacki populista dający czytelnikom to, czego pragną, nawet gdy boją się o tym mówić głośno? We Francji ukazała się najnowsza powieść Michela Houellebecqa „anéantir”.

Sam autor wyznaje: „w zasadzie jestem jak dziwka, piszę dla poklasku. Nie dla pieniędzy, ale po to, by być kochanym, podziwianym”. Mówi prawdę czy zakłada kolejną maskę?

To niewątpliwie najobszerniejsza powieść w dorobku Houellebecqa – 736 stron wydrukowanych na wysokiej jakości papierze, w twardej oprawie, niczym klasyka mająca na trwałe zająć miejsce na bibliotecznych półkach. „anéantir” (oryginalna pisownia tytułu) najbardziej też ze wszystkich powieści tego autora odnosi się do rzeczywistości politycznej, mimo że jej akcja toczy się na przełomie 2026 i 2027 r. Trafiła jednak do księgarń w trakcie kampanii prezydenckiej, na kilka miesięcy przed majowymi wyborami.