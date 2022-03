Imprezy wspierające Ukrainę

W kilka godzin po informacji o agresji rosyjskiej na Ukrainę ludzie kultury w Polsce zaczęli organizować setki inicjatyw pomocowych.

W kilka godzin po informacji o agresji rosyjskiej na Ukrainę ludzie kultury w Polsce zaczęli organizować setki inicjatyw pomocowych. Do 21 marca trwa jeszcze akcja Solidarni z Ukrainą na platformie MojeEkino.pl. 10 marca w warszawskim klubie Niebo impreza Solidarni z Ukrainą (m.in. Agim, Jurek Przeździecki). 11 marca w katowickim Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia koncert charytatywny Walcownia_Ukraina. 12 marca we wrocławskim klubie Firlej impreza Solidarni z Ukrainą, koncert polsko-ukraińskiego duetu Kadabra Dyskety Kusaje, polskiej grupy Karbido znanej m.in. ze współpracy z Jurijem Andruchowyczem, a także ukraińska formacja Wymyrajuci Wydy. Tego samego dnia również we Wrocławiu, w Starym Klasztorze, koncert pod hasłem „Wolność kocham i rozumiem”. A w sopockim kościele św. Jerzego – „Muzyczne misterium – Solidarni z Ukrainą”. Fundacja Palma opublikowała charytatywną kompilację „W snach widzę spokojny Wschód” (do kupienia na platformie Bandcamp.com). Druga składanka, „Polskie piosenki dla Ukrainy”, zawiera aż 40 utworów takich wykonawców, jak Hańba!, Nagrobki czy Alfah Femmes.