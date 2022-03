Pawie na pustyni

Powierzenie Dubajowi organizacji światowych targów Expo to jak wypuszczenie dżina z butelki: musiało się skończyć wielką demonstracją możliwości. Potrzebie imponowania masowo ulegli też inni uczestnicy imprezy. Efekty są osobliwe i sporo mówią o współczesnym świecie.

Spece od marketingu ustalili, że Expo to pod względem globalnej popularności trzecie na świecie cykliczne wydarzenie, po olimpiadach i mistrzostwach świata w piłce nożnej. A kiedyś, gdy o dwóch pierwszych jeszcze nikt nawet nie myślał, to właśnie światowe targi skupiały na sobie całą uwagę, zadziwiały (m.in. budowa wieży Eiffla i londyńskiego Crystal Palace), były próbą stworzenia syntetycznego obrazu tego, jak wygląda świat i ku czemu zmierza. Jeśli tylko pozostać przy hasłach głoszonych dziś na targach, to niewiele się zmieniło: „projekt przyszłego społeczeństwa”, „łączenie umysłów”, „tworzenie przyszłości” itd.