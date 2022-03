Grzegorz Kwiatkowski o sztuce rozbrajania zła

Protestowanie przeciwko złu jest ogromnie ważne. Ale moim zdaniem warto zacząć od siebie – mówi muzyk i poeta Grzegorz Kwiatkowski z odnoszącego światowe sukcesy zespołu Trupa Trupa.

JAKUB KNERA: – Nowy, mroczny album „B Flat A” zespołu Trupa Trupa, który inspiruje się muzyką w stylu The Beatles, Sonic Youth i The Velvet Underground, a który współtworzysz, wiele osób uważa za część twojego aktywizmu, poezji i wykładów.

GRZEGORZ KWIATKOWSKI: – Moje uniwersyteckie wykłady związane z tematyką przemocy i moja poezja mimowolnie połączyły się z zespołem Trupa Trupa.

Co na to reszta zespołu?

Zespół Trupa Trupa jest w pełni demokratyczny – to cztery osoby o różnych charakterach.