Nastolatki czytają Pizgacza. Co to za fenomen?

Na czym polega fenomen trylogii „Hell”, jej autorki Katarzyny Barlińskiej oraz platformy Wattpad? Nastolatki doskonale wiedzą, a starsi?

Ciekawe, do kogo taka kolejka? – zastanawiał się Mariusz Szczygieł na Targach Książki w Poznaniu. Okazało się, że aż tysiąc nastolatek ustawiło się do Katarzyny Barlińskiej, publikującej jako Pizgacz lub P.S. Herytiera. Czytelniczki (byli też czytelnicy) trzymały w garści gruby tom z antyczną rzeźbą na okładce. To „Start a Fire. Runda druga”. Szczygieł napisał potem w mediach społecznościowych, że był to krzepiący widok, bo dowodził, że dzieciaki chcą czytać i może nawet w przyszłości nie przestaną.