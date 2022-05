Szumowska i Englert: Nie lubią cię w ojczyźnie, znaczy, że jesteś dobry

W popandemicznej erze kontrola nad produkcją filmową tylko się nasiliła – mówią Małgorzata Szumowska i Michał Englert, którzy tym razem pracowali nad amerykańskim dramatem „Infinite Storm” z Naomi Watts w roli głównej.

JANUSZ WRÓBLEWSKI: – Znacie się przeszło 20 lat, lecz duet reżyserski sformalizowaliście niedawno. Do czego był wam potrzebny ten nowy start?

MAŁGORZATA SZUMOWSKA: – Usankcjonowaliśmy tylko to, co funkcjonowało od dawna. Pracujemy razem od szkoły filmowej, od krótkometrażowego dokumentu „Cisza”, który otworzył przed nami wiele drzwi. Michał robił zdjęcia, poprosił, żebym pomogła mu wyreżyserować jego etiudę „Wniebowstąpienie”. Tak trafiliśmy do Cannes.