Kronika kulturalna Kuby Wojewódzkiego.

Jacek Łągwa, były muzyk Ich Troje, przyznał się, że swoje kłopoty finansowe zawdzięcza spłacaniu długów Michała Wiśniewskiego, za którego poręczył i się przeliczył. Już teraz wiem, dlaczego największy hit zespołu zaczynał się od słów: „Powiedz, powiedz czemu…?”.

• Piotr Kraśko usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu bez uprawnień. Grozi mu kara nawet do dwóch lat pozbawienia wolności. Z jego jeżdżeniem jest jak z „Faktami” w TVN. Jak on prowadzi, to reszta się boi.