Kryminalne lato w formacie audio

Słuchowisko „Zła woda” (4 godz. 26 min, Storytel), zrealizowane według scenariusza Igora Brejdyganta, to kryminał retro (akcja toczy się w połowie lat 60.) z domieszką atmosfery rodem z kina grozy. Główny bohater, porucznik milicji, prowadzi śledztwo w sprawie serii brutalnych zabójstw popełnianych na Żuławach. Będzie to dla niego nie tylko najtrudniejsze dochodzenie w życiu, lecz także początek drogi do szaleństwa. W obsadzie gwiazdy: Łukasz Simlat, Grzegorz Damięcki i Przemysław Bluszcz.