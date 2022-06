Open’er Festival 2022

Kiedy oddajemy do druku to wydanie, nie ma już jednodniowych biletów na gwiazdorsko obsadzony piątek, są wciąż jednak do nabycia karnety na całą imprezę.

Najpierw mieliśmy lato ścisłych obostrzeń. Później – sezon prawnego bałaganu, który większość wakacyjnych imprez muzycznych zmusił do wydłużenia przerwy. I tak na kolejną odsłonę gdyńskiego Open’er Festival (który – gdyby nie pandemia – świętowałby już 20. edycję) trzeba było czekać trzy lata. Festiwal wraca z dużymi gwiazdami ostatnich sezonów: w piątek, 1 lipca wystąpią Dua Lipa i Megan Thee Stallion, w sobotę 2 lipca – Jessie Ware, Dawid Podsiadło i Taco Hemingway. Wcześniej m.in. włoscy zwycięzcy Eurowizji z Måneskin, znakomita raperka Little Simz i The Smile, projekt poboczny członków Radiohead, oraz duet Twenty One Pilots. Występ The Chemical Brothers to akcent będący łącznikiem z pierwszą edycją imprezy z roku 2002. Szczegóły: www.opener.pl Open’er Festival, 29 czerwca – 2 lipca, Lotnisko Gdynia-Kosakowo