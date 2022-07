Festiwal Wschód Kultury – Inne Brzmienia 2022

Na Innych Brzmieniach zagrają m.in. Girls Against Boys, Soulside i Scream.

Powstała w 1980 r. firma Dischord jest jedną z legend amerykańskiego punka. A jeden z jej założycieli, Ian MacKaye, zapytany o definicję punka, mówił, że to „przestrzeń wolności”. W ich wypadku pozostała przez lata także przestrzenią całkowitej niezależności, co zapewne udowodni lubelska prezentacja, w ramach której na Innych Brzmieniach zagrają m.in. Girls Against Boys, Soulside i Scream. I ten wątek zdominuje muzyczny program imprezy, choć mocnymi akcentami będą zapewne występy industrialno-metalowej formacji Godflesh i gwiazdy muzyki elektronicznej Squarepushera.

Wschód Kultury – Inne Brzmienia, 7–10 lipca, Lublin