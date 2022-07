Warsaw Summer Jazz Days 2022

Ambitny program tegorocznego Warsaw Summer Jazz Days potwierdza obiegową prawdę, że coś takiego jak granice współczesnego jazzu nie istnieje.

Ambitny program tegorocznego Warsaw Summer Jazz Days potwierdza obiegową prawdę, że coś takiego jak granice współczesnego jazzu nie istnieje. 65-letni saksofonista Steve Coleman, spadkobierca Johna Coltrane’a, czerpie inspirację z tradycyjnych kultur, m.in. Afryki Zachodniej i Kuby. Kompozytor, jeden z przedstawicieli ruchu M-Base, zagra w Warszawie z mistrzowskim projektem Five Elements słynącym z improwizacji i spontaniczności. Jego przeciwieństwo o niebywale szerokim spektrum twórczych poszukiwań to dużo młodszy, niedawno nominowany do Grammy trębacz Theo Croker. Uczeń legendarnego Donalda Byrda porusza się między swingiem, bopem, funkiem, soulem oraz hip-hopem.

Warsaw Summer Jazz Days, 7–10 lipca, Klub Stodoła Warszawa