Wychodził na miasto po tekst. Warszawa oczami Mirona Białoszewskiego

W nieznanych prasowych tekstach sprzed czasu cenzury Miron Białoszewski pokazuje prawdziwą powojenną Warszawę i jej mieszkańców. To część nieformalnych obchodów stulecia urodzin poety i pisarza.

W setną rocznicę urodzin Mirona Białoszewskiego 30 czerwca Poczta Polska wypuściła znaczek z wizerunkiem poety. Tego samego dnia otworzyła się w warszawskim Muzeum Woli wystawa „Białoszewski nieosobny”. Ten 30 czerwca jest trochę umowny, bo zdaje się, że Białoszewski urodził się 30 lipca 1922 r., ale jego ojciec ze stryjem, kiedy poszli do parafii go zapisać, to nie pamiętali dokładnej daty urodzin i podali 30 czerwca. I tak zostało. Już wcześniej tej wiosny w serii Utworów Zebranych w Państwowym Instytucie Wydawniczym ukazały się „Dokładane treści” (pierwsza część „Tajnego dziennika”, który wcześniej w całości wyszedł w Znaku).